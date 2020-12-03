Идут морозы: волгоградское МЧС подготовило снегоходы и пункты обогрева

МЧС привело в готовность мобильную группу Специализированной пожарно-спасательной части. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Уже ночью с 3 на 4 декабря температура воздуха в некоторых районах Волгоградской области опустится до минус двадцати градусов и ниже. В ГУ МЧС по региону уже оповестили волгоградцев о грядущих морозах, и привели в готовность мобильную группу Специализированной пожарно-спасательной части.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пожарном ведомстве, на вооружении этой спецгруппы имеется вся тяжёлая инженерная техника, необходимая на экстренные случаи. В частности, имеются снегоходы и высокопроходимые квадроциклы, болотоходы и современные образцы аварийно-спасательного инструмента и снаряжения

- В готовности к применению находятся мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники, - добавляют в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели и дорожные службы ввели усиленный мониторинг обстановки на трассах. С этой целью сотрудниками Центра управления в кризисных ситуациях используется система видеонаблюдения дорожной сети.

Напомним, на Волгоградскую область надвигаются морозы: с 3 по 7 декабря ожидают температыру днем -10…15 градусов, ночью -20…25 градусов.