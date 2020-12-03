Антимонопольщики нашли в Волгограде 16 незаконных рекламных щитов

Уже несколько лет власти Волгограда борются с рекламными щитами, регулярно рапортуя о демонтированных билбордах и растяжках над магистралями. Но, как показала проверка регионального управления УФАС, нелегальной рекламы в городе предостаточно. Причем договоры с владельцами билбордов администрация города продлила, деньги получила, а вот согласно схеме размещения некоторых щитов быть не должно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в антимонопольной службе области.

- Установлено, что еще в 2014 году администрация Волгограда при отсутствии законных оснований продлила разрешения и договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций фирмам ООО «Дрим Медиа Сервис» и ООО «Мейн Медиа». Договоры продлили на 5 лет – до 2023 года. Однако, в схему размещения билбордов спорные конструкции не внесли, - поясняют в УФАС.

На данный момент антимонопольщики насчитали 16 таких незаконных рекламных щитов. Но цифры не окончательные.

- Например, на проспекте Ленина в Центральном районе вообще не должно быть рекламных конструкций, а они там есть. Так что дел у нас еще много, - говорит заместитель руководителя волгоградского УФАС Ольга Ячменева.

Управление уже направило в администрацию города предписание с требованием либо демонтировать рекламные конструкции, либо включить их в схему.