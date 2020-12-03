В Волгограде 4 декабря света не будет в четырех районах

Электричество отключат в многоквартирных домах и в частном секторе Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Волгоградцы продолжают ежедневно сидеть дома без света. И проходит это по плану. В областном центре энергетики не закончили все ремонтные работы, из-за которых людям приходится не пользоваться телевизорами, компьютерами, микроволновками и другими электроприборами. В пятницу, 4 декабря, в графике отключений света 4 района Волгограда. Частично обесточат Дзержинский, Кировский, Ворошиловский и Тракторозаводский. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

Из-за ремонта электрооборудования света не будет в двух садоводческих товариществах Ворошиловского района. С 10.00 до 16.00 обесточат СНТ «Спартак» и «Прогресс».

В Тракторозаводском районе рабочие будут устанавливать опоры. Из-за этого они обесточат с 9.00 до 17.00 улицу Льговского, 1-21 (нечетная сторона), 54-76 (четная сторона); улицу Бакунина, 29, 33, 35; улицу Котельникова, 56, 73.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители улицы 64-й Армии, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, а также улицы Кирова, 140, 140а.

С утра до вечера – с 9.00 до 17.00 – в Дзержинском районе без света останутся ряд домов на двух улицах. Смотрите внимательней, нет ли вашего адреса: улица Истринская, 1/2, 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5-13 (нечетная сторона), 15/1, 15/2, 15/3, 17-23 (нечетная сторона), 19а, 20, 22; улица Карла Либкнехта, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 14/3, 16/2, 16/3, 18, 20, 20/2, 20/3, 22/2, 22/4, 24/1, 24/3, 26/1, 26/2, 26/4, 28, 30-38 (четная сторона), 38/1, 38/3, 40/1, 40/3, 42/1, 42/2, 44, 48, 50 52/2, 52/3, 52/4, 54/2, 56, 58, 60/1-60/4, 62/1-62/4, 64, 64/3, 64/4, 66.