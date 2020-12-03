В водохранилище нашли тело пропавшего рыбака из Волгограда

Фото: пресс-служба УМВД по Волгограду.

3 декабря водолазы и полицейские обнаружили тело пропавшего накануне 63-летнего рыбака из Волгограда. Напомним, вечером в среду мужчина, проживавший в Краснооктябрьском районе, уехал на рыбалку в Советский район на Варваровского водохранилище. Домой он так и не вернулся, родственники обратились в правоохранительные органы. На берегу нашли «Ладу Гранту», принадлежавшую мужчине, а на поверхности льда – рыбацкие снасти.

Оставалась надежда, что мужчина замерз и ушел погреться в дома неподалеку, ведь машина была закрыта на ключ. Но никто из опрошенных местных жителей не видел рыбака.

- Специалистами было проведено обследование водоема. К сожалению, надежды обнаружить рыбака живым, не оправдались. В 15 метрах от берега подо льдом было обнаружено тело пропавшего волгоградца, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городского УМВД.