«Россети Юг» на 25% снизила хищения электроэнергии в Волгоградской области

Новые технологии и высокоточное оборудование позволяют вычислить очаг потерь в кратчайшие сроки.

Около 350 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии пресекли в Волгоградской области «Россети Юг» за 10 месяцев 2020 года. В сумме это более 28 миллионов кВт*ч похищенной энергии на сумму свыше 102 миллионов рублей. Этого хватило бы на год непрерывной работы одного из крупнейших в России кондитерских предприятий, расположенных в регионе.

При этом по сравнению с тем же периодом 2019 года хищение электроэнергии в регионе снизилось на 25%. Достичь такого результата позволило внедрение новых технологий и высокоточного оборудования. Сегодня в волгоградском филиале компании установлено свыше 70 тысяч «умных счетчиков». Это почти 24% от общего числа подключенных к сетям потребителей. Еще 2 тысячи интеллектуальных приборов учета установят до конца этого года. Помогают в профилактике хищений электроэнергии и магнитные пломбы. Их в регионе установлено более 23 тысяч.

Энергетики отмечают, что вмешательство в энергосистему чревато поражением током, выходом из строя бытовой техники и ухудшением качества электроснабжения. К тому же компенсация за незаконное потребление в десятки раз превышает размеры оплаты по показаниям счетчиков.