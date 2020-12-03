Волгоград и Камышин вновь в антилидерах по приросту коронавируса

3 декабря ковидом в Волгоградской области заболели жители всех возрастов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все больше людей в регионе заражаются коронавирусом. Сегодня в Волгоградской области коронавирусом сегодня заболели 249 жителей 16 городов и районов. Это рекордные цифры прироста за всю пандемию. День за днем наибольшее число новых случаев ковида фиксируется в областном центре. 3 декабря в Волгограде COVID-19 подтвердился у 84 человек. На втором месте списка антилидеров Камышинский район, где в четверг у 50 жителей нашли вирус. Заболел 31 житель Волжского.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 3 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Городищенском районе сегодня 18 новых случаев коронавируса, в Николаевском – 12. По 9 заболевших в Быковском и Старополтавском районах. В Котовском, Палласовском, Урюпинском районах по 6 жителей подхватили опасный вирус. 5 человек получили положительные тесты в Котельниковском районе, по 4 – в Михайловском и Новониколаевском. 3 пациента сегодня в Жирновском районе, по 1 – в Дубовском и Руднянском.

В возрастных категориях картина прежняя – взрослые заболевают массово. Среди детей случаи заражения реже. Но они все-таки тоже есть. За последние сутки коронавирус подтвердился у одного грудничка первого года жизни и у восьми детей от 1 до 6 лет. Подхватили ковид 13 школьников 7-14 лет и 8 подростков 15-17 лет. Среди молодежи 18-29 лет сегодня 16 заболевших. Больше всех заразившихся в четверг волгоградцев 30-49 лет – 83 человека. Начали лечение от COVID-19 61 пенсионер старше 65-ти. 59 новых пациентов от 50 до 64 лет.