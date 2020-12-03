На берегу нашли машину: в Волгограде на Варваровском водохранилище ищут пропавшего рыбака

Машину нашли на берегу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 2 декабря в полицию Волгограда обратились родственники 63-летнего жителя Краснооктябрьского района: в тот день он уехал порыбачить в Советский район на берег Варваровского водохранилища и домой в обговоренное время не вернулся. На звонки пенсионер также не отвечал.

К месту выехали стражи порядка. У воды они нашли запертую на ключ «Ладу Гранту», принадлежащую пропавшему, также на тонком льду находились брошенные рыбацкие снасти. Но пропавшего поблизости не оказалось.

Водолазы обследуют дно водохранилища. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Владельца машины не обнаружили. Запланировано обследование водоема водолазами. Проводится обследование прилегающих строений, опрос жителей, дачников с целью установления возможного нахождения рыбака, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Жителей региона настоятельно просят не выходить на тонкий лед в одиночку или без средств спасения.