Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На берегу нашли машину: в Волгограде на Варваровском водохранилище ищут пропавшего рыбака

Житель Краснооктябрьского района уехал из дома 2 декабря
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий
Машину нашли на берегу.

Машину нашли на берегу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 2 декабря в полицию Волгограда обратились родственники 63-летнего жителя Краснооктябрьского района: в тот день он уехал порыбачить в Советский район на берег Варваровского водохранилища и домой в обговоренное время не вернулся. На звонки пенсионер также не отвечал.

К месту выехали стражи порядка. У воды они нашли запертую на ключ «Ладу Гранту», принадлежащую пропавшему, также на тонком льду находились брошенные рыбацкие снасти. Но пропавшего поблизости не оказалось.

Водолазы обследуют дно водохранилища.

Водолазы обследуют дно водохранилища.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Владельца машины не обнаружили. Запланировано обследование водоема водолазами. Проводится обследование прилегающих строений, опрос жителей, дачников с целью установления возможного нахождения рыбака, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Жителей региона настоятельно просят не выходить на тонкий лед в одиночку или без средств спасения.

ЧП