За сутки от COVID-19 умерли пять человек из Волгоградской области

За сутки от коронавиурса умерли 5 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

3 декабря 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о еще 5 жертвах коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 скончались 321 человек. У всех погибших болезнь развивалась стремительно на фоне ряда хронических заболеваний.

Среди погибших – 68-летний житель Волгограда, которого сначала лечили амбулаторно, затем в больнице №16. Также 63-летний волгоградец, которого после самолечение госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу №12. Лечилась сама целую неделю и 71-летняя жительница города-героя. После ухудшения состояния она обратилась за медицинской помощью и скончалась в реанимации.

58-летнего волжанина после амбулаторного наблюдения привезли в больницу имени Фишера, но состояние было тяжелым, были поражены оба легких. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Последней за эти сутки жертвой инфекции стал 69-летний мужчина из Палласовки. У всех умерших были хронические заболевания сердца.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачам, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.