Под Волгоградом 16-летний школьник с приятелем обокрали 14 гаражей

В течение года в городе Котово местные владельцы гаражей сообщали о кражах со взломом. 14 потерпевших давали похожие показания: неизвестные с помощью гвоздодера или лома проникали внутрь помещений и забирали только ценное, чтобы можно было продать – бытовую технику, инструменты, рыболовные снасти и прочее. Было очевидно, что кражи совершали одни и те же люди.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых: ими оказались 16-летний подросток и его 22-летний сообщник.

- Похищенное подозреваемые хранили на территории своих домовладений, однако сбыть не успели. В ходе обысков полицейские изъяли похищенное. В содеянном подозреваемые полностью сознались, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Оба попали под уголовную статью «Кража». Каждому грозит по пять лет тюрьмы.