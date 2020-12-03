Волгоградка незаконно обналичила маткапитал и потратила на свои нужды

Мать двоих детей из Волгограда обвиняется в незаконном обналичивании материнского капитала. Сейчас женщина из Тракторозаводского района находится под следствием. Как уже выяснили сотрудники органов предварительного расследования, волгоградка якобы оформила сделку на покупку земли для строительства дома. Собственно, схема не новая и почему-то до сих пор действенна.

- Известно, что осенью 2019 года ввиду тяжелого материального положения волгоградка оформила фиктивную сделку по купле-продаже земельного участка, при этом потратив полученные средства на свои нужды, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Согласно санкциям уголовной статьи, матери светит до двух лет тюрьмы. Но женщину могут наказать иначе: вычитать из заработка деньги, которые она потратила не по назначению или взыскать с нее крупный штраф.