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Жильцов аварийного дома на юге Волгограда, где едва не сгорела многодетная семья, расселят на два года раньше

Сейчас потерпевшим от пожара волгоградцам предоставили жилье из маневренного фонда
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В доме из-за пожара непригодными для проживания стали несколько квартир.

В доме из-за пожара непригодными для проживания стали несколько квартир.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

30 ноября в доме №21 по улице Палласовской в Красноармейском районе Волгограда случился серьезный пожар: многодетной маме пришлось прыгать из окна второго этажа с двумя малышами на руках, чтобы спастись от огня. Ее квартира полностью выгорела, еще несколько были залиты в процессе тушения.

Сам дом признан аварийным, но расселение планировали только на 2023 год. Из-за ЧП эти сроки перенесли на 2021 год. Такое поручение дал глава Волгограда Виталий Лихачев. Пока готовят документы, семьям, которые не могут проживать в двухэтажке, уже предоставили жилье из маневренного фонда до момента переезда в новый дом. Для остальных создадут условия для проживания.

- В качестве временной меры управляющей компании поручено провести ремонт кровли и поддерживать техническое состояние здания до полного переселения граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца 2025 года расселят почти десять тысяч человек.