В Волгограде телефонную мошенницу осудили на 2,5 года

Женщину приговорили к 2,5 годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил 41-летнюю мошенницу к 2,5 годам колонии-поселения: женщина обманула в общей сложности 11 человек на сто тысяч рублей. Она подыскивала жертв на сайтах объявлений, созванивалась и приезжала якобы купить мобильный. Доверчивые волгоградцы отдавали товар, а вот оплату за это не получали.

- После встречи и осмотра товара женщина убеждала продавца, что якобы перевела деньги безналичным способом, предъявляя фотографию чека на перевод. Однако каждый раз якобы в ходе сбоя операции деньги продавцу сразу не поступали, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Потом покупательница продавала полученные по мошеннической схеме телефоны, тем и зарабатывала на жизнь. Приговор еще можно оспорить, подав апелляцию, но это уже не первый срок, который отбывает волгоградка. Обычно рецидивистам надеяться не на что.