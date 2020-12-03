МЧС предупредило волгоградцев об аномальном холоде

В такую погоду лучше оставаться дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пришла зима. И в Волгоградской области продолжают крепчать морозы. Причем все сильнее и сильнее. Главное управление МЧС предупредило волгоградцев о приближающихся аномальных холодах. С 3 по 7 декабря в северных районах Волгоградской области и левобережью Волги в ночные часы ожидаются 20-25-градусные морозы. Днем столбики термометров будут показывать 10-15 градусов со знаком «минус». По информации спасательного ведомства, это ниже нормы на 10-15 градусов. В Волгограде ниже минус 14 температура пока не опускается.

- Из-за сильного похолодания жителей региона настоятельно просят безопасно использовать электроприборы, газовое оборудование и других нагревательных устройств. Чтобы не получить переохлаждение на улице, одеваться надо многослойно. Так лучше сохраняется тепло. Стоит позаботиться о стельках для обуви, шерстяных носках, варежках и шапке.

- В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке МЧС.