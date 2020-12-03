Под Волгоградом иномарка слетела с дороги: водитель в больнице

Авария произошла около пяти вечера в Иловайском районе Волгоградской области: на 897 километре трассы «Каспий» на обочину слетела иномарка «Хендэ Солярис». Как оказалось, 38-летний водитель ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Очевидцы ДТП вызвали на месте происшествия медиков и полицейских.

- В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария случилась уже в Волгограде: в Краснооктябрьском районе 44-летний водитель «Фольксваген Джета» сбил 82-летнюю пенсионерку.

- Мужчина, двигаясь по Штеменко со стороны Поддубного в сторону Еременко, напротив дома № 52 по Штеменко совершил наезд на женщину-пешехода, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Она, к счастью, осталась жива, но получила травмы. По фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства.