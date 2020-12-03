Два мобильных госпиталя Минобороны России открыли в Астрахани

Госпитали в регионах открыл по видеосвязи президент РФ Владимир Путин.

Несколько медицинских центров в регионах открыл по видеосвязи в начале декабря президент России Владимир Путин. Минобороны РФ построило многофункциональные госпитали для лечения пациентов с COVID-19. Два из них расположены в Астраханской области. Энергоснабжение новых медцентров обеспечила дочерняя компания «Россетей» - «Россети Юг».

Госпитали в Астраханской области возвели за два месяца. Один из них расположен в Астрахани на улице Соликамской, второй - на Центральной улице города Нариманов. Каждый рассчитан на сто коек. Для лечения инфекций предусмотрено 1,5 тысячи наименований оборудования, в том числе аппараты компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких.

Общая потребность медучреждений составляет более 2,25 МВт. Чтобы подключить госпитали к электроснабжению энергетикам пришлось построить 1,8 километра воздушной линии, установить 89 опор, 8 километров самонесущего изолированного провода и две трансформаторные подстанции. Все это сделали в кратчайшие сроки.