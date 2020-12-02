Калачевская больница выплатит врачу, снявшему ролик «У нас ничего нет», 5 тысяч за незаконный выговор

Анастезиолог-реаниматолог Татьяна Ревва оспорила один из трех приказов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жительницы Калача-на-Дону, врача анастезиолога-реаниматолога Татьяны Реввы. Ее видеоролик «У нас ничего нет», в котором она рассказала об отсутствии в больнице масок и прочего, наделал много шума в начале пандемии. После этого работодатель составил на автора ролика три приказа за разные нарушения.

В иске Ревва пыталась оспорить применение к ней дисциплинарных взысканий. В двух ее обвинили в ненадлежащем оформлении документов, а также недобросовестном оказании медицинской помощи пациенту. В третьем приказе речь о нарушении санитарно-эпидемиологического режима, а также несогласованной видеосъемке в стационаре. Районный суд отказал истице, а вот областной судья не согласился с решение коллеги.

- Суд апелляционной инстанции не усмотрел каких-либо нарушений исполнения Реввой должностных обязанностей при оформлении медицинской документации, описанных в одном приказе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Калачевская ЦРБ выплатит Ревве за моральный вред 5 тысяч рублей. При этом остальные приказы оспорить не удалось.