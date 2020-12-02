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Волжанин сдавал свою квартиру под наркопритон

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

1 декабря полицейские Волжского задержали 56-летнего местного жителя, который сдавал свою квартиру под наркопритон. Поначалу мужчина не сознавался, сообщил, что сдавал жилье с ноября этого года, а что там происходило – был не в курсе. Но потом раскололся. Проживающие там люди были хорошо знакомы с владельцем жилища, да и явно не скрывали, чем занимаются. В качестве квартплаты волжанин получал не деньги, а спиртные напитки.

- В отношении волжанина дознавателями Отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волжскому возбуждено уголовное дело по статье «Организация и содержание притона», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Санкции статьи довольно суровы – волжанину грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас проводится расследование. Отметим, что наркополиция Волгоградской области проводит профилактическую операцию по ликвидации подобных "заведений".

Криминал