В Волгограде 3 декабря свет отключат в шести районах

Ресурсоснабжающая организация обещает вернуть свет до наступления сумерек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Энергетики продолжают ремонтировать оборудование на территории Волгограда. Наступила зима, но не все линии электропередач и трансформаторы находятся в идеальном состоянии. Так что ежедневно жители в разных районах города остаются без света, пока специалисты проводят необходимые работы. В четверг, 3 декабря, в Волгограде местами электроэнергию отключат в шести районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», это коснется Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Кировского районов.

В Краснооктябрьском районе в четверг будут обходиться светом из окна жители частного сектора. С 9.00 до 17.00 обесточат улицу Планерную, 1-15 (нечетная сторона), 2-6 (четная сторона); улицу Геническую, 1-7 (нечетная сторона); улицу Алехина, 2-18 (четная сторона), 9-21 (нечетная сторона); улицу 4-х Связистов, 11-15 (нечетная сторона); улицу Краснофлотскую, 9-15 (нечетная сторона), 20; улицу Гвардейскую 1-21.

Весь день – с 9.00 до 17.00 – без электричества останется частный сектор и Кировского района по следующим адресам: улица Конноармейская, 1-31 (нечетная сторона), 2-24 (четная сторона); переулок Лиговский, 3, 6, 8а.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 13.00 не смогут воспользоваться электроприборами жильцы 16-этажки на №4а на улице Гороховцев.

Всего 2 часа – с 10.00 до 12.00 – не будет света в Советском районе на улице Геологической, 3-15 (нечетная сторона); улице Мостового, 2/2-8 (четная сторона), 3-7 (нечетная сторона); переулке Мостового, 1-23 (нечетная сторона); улице Юной, 2-10 (четная сторона); улице Вольной 1-15, 17.

В Ворошиловском районе энергетики с 9.00 до 17.00 обесточат многоквартирные дома только на улице Козловской: №37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 49/1, 51, 51а.

На проспекте Жукова в Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет в доме №115. В Жилгородке с 9.00 до 15.00 без света останутся жильцы улицы Краснополянской, 14, 16, 18, 20. Также в Дзержинском районе с 12.00 до 17.00 обесточат частный сектор на улице имени Карла Либкнехта, 10-66 (четная сторона) и на улице Истринской, 1/2, 1-21 (нечетная сторона), 20, 22.