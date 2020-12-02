В Волго-Ахтубинской пойме за 169 миллионов построили переливную плотину

Фото: пресс-служба облкомприроды.

В рамках нацпроекта «Экология» в Волго-Ахтубинской пойме на ерике Каширин построили важную для местных жителей переливную плотину: Гидротехническое сооружение обошлось бюджету в 169 миллионов рублей. Длина плотины = 83 метра, ширина – 6,5 метров. Сама конструкция сделана из трубошпунта, перекрытий из железобетона и специальных затворов, чтобы регулировать уровень и отвод воды.

- Сооружение даст возможность аккумулировать ресурсы на участке ерика, питающем сеть водотоков Каширинского водного тракта (ериков Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и других), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Новая плотина позволит увеличить объем воды в хранилищах на 870 тысяч кубометров, а также обеспечит скважины 2,5 тысяч жителей прилегающих насланных пунктов.