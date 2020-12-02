Вину не признал: водитель, сбивший семью под Волгоградом, идет под суд

65-летний житель Среднеахтубинского района вскоре предстанет перед судом и ответит за аварию, в которой погибла семейная пара, а 13 летний сын получил серьезные травмы и остался без родителей. Следователи регионального СЧ ГСУ ГУ МВД России нашли достаточно доказательств вины пенсионера, а прокуратура Волгоградской области уже утвердила обвинительное заключение

Напомним, ДТП произошло 1 января 2020 года около семи часов вечера на трассе «Волгоград-Краснослободск -Средняя Ахтуба».

- Обвиняемый, следуя на легковом автомобиле по дороге в сторону поселка Средняя Ахтуба, совершил наезд на переходивших проезжую часть 33-летнюю женщину и ее 13-летнего сына, а также 35-летнего отчима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Взрослые переходили дорогу не п «зебре», а где пришлось, хотя это никак не оправдывает водителя. Тот, кстати, вину свою отрицает. Ему грозит до семи лет тюрьмы.