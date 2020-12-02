В Волгограде преподаватель техникума торговала «липовыми» дипломами

В Волгограде на махинациях попалась преподавательница (теперь уже бывшая) одного из техникумов города. Эта женщина зарабатывала на том, что продавала «липовые» дипломы.

Как установили следователи СУ СК по региону, волгоградка «продавала» дипломы всем, кто хотел получить квалификацию, но не хотел учиться. Она предлагала за отдельную плату уже готовые аттестаты. Суммы брала разные – от 15 до 45 тысяч рублей. Так она зарабатывала несколько лет, пока ее не задержали.

Правда, в ходе следствия выяснилось, что дипломы она продавала фиктивным студентам такие же фиктивные дипломы.

- Лишь единожды она выступила посредником - передала за диплом заместителю директора по учебно-производственной работе 45 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по области.

На данный момент расследование ее уголовного дела уже завершено и с обвинительным заключением направлено в суд.

- Материалы следствия в отношении других участников коррупционной схемы выделены в отдельные производства, - добавляют в ведомстве.