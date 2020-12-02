В Волгограде задержали сутенера и двух жриц любви

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигурантом уголовного дела за незаконную организацию проституции стал 33-летний житель Волгограда. Чтобы заработать на жизнь, он «нанял» двух женщин 37 и 42 лет, выполнял роль сутенера, охранника, а также водителя. Его поймали на месте преступления, когда две его «сотрудницы», обслужив клиента, сели в машину. Это произошло в Тракторозаводском районе у многоэтажного дома, где жрицы любви оказывали услуги интимного характера.

- Подозреваемый выполнял функции водителя и охранника, установил прейскурант на оказание интимных услуг и привозил женщин в сауны, бани, гостиницы и арендованные им квартиры, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сутенер попал под статью «Организация занятия проституцией», с него взяли подписку о невыезде. Мужчине грозит приличный срок – до пяти лет тюрьмы. А вот женщин привлекут к административной ответственности.