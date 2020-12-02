В этом году волгоградцы потратили на еду, алкоголь и сигареты 155 миллиардов

Волгоградстат опубликовал статистику оборота розничной торговли за январь-октябрь 2020 года. Более 329 миллиардов рублей потратили жители Волгоградской области на продовольственные и непродовольственные товары. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Возможно свою роль сыграла пандемия, когда многие магазины временно не работали, а люди на всякий случай экономили.

За еду, алкоголь и сигареты жители региона заплатили 155,3 миллиарда рублей, а на полезные вещи для дома, одежду и прочее - 174,3 миллиарда рублей.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, наибольший удельный вес (57,6%) приходится на крупный бизнес, вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в товарооборот составил 36,7%, рынки и ярмарки занимают 5,7% в общем обороте розничной торговли области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ведомства.