До конца года в Волгограде отремонтируют пять километров скоростной сетки трамвая

Фото администрации ВО.

Ремонтные работы на скоростной ветке трамвая в Волгограде (на участке от больницы Ильича до кольца на ВГТЗ) в разгаре. Задача стоит – сдать пути до конца года, чтобы в январе 2021-го трамваи уже можно было пустить по обновленным рельсам и приступить ко второму этапу модернизации ветки. Сегодня, 2 декабря, с проверкой на объект приехал сам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото администрации ВО.

- Работы готовы на 40%, - отчитался главе региона подрядчик.

Сделано и вправду, немало: рабочие уже демонтировали старую рельсошпальную решетку, насыпали песчаную подушку, уложили защитный слой из геотекстиля и выполнили складку новой ресошпальной решетки, отбалансировав трамвайные пути.

- Впервые за 36 лет идет ремонт на скоростном трамвае. Впоследствие именно на его базе создадут часть пересадочных узлов, которые будут использоваться и другими видами транспорта, - отметил глава региона.

Фото администрации ВО.

Напомним, что запланировано полное обновление скоростной ветки трамвая от «Европы» до ВГТЗ (21 километр). Работы будут идти поэтапно до 2020 года. На ремонт понадобится около двух миллиардов рублей. Деньги выделяет государство. Первый транш в размере 300 миллионов рублей уже поступил.

- Нам также предстоит обновить устаревший подвижной состав. Мы продолжаем работу с Правительством РФ, чтобы Волгоград вошел в число пилотных регионов по реализации отдельной федеральной программы, - добавил Бочаров.