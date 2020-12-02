В Волгограде заболевших коронавирусом больше, чем по всей области

В Волгограде сегодня огромный прирост новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области сегодня очередной рекорд прироста новых пациентов с COVID-19 – 247 человек. Заразившихся выявили в двух городах и 11 районах региона. Ежедневно наибольшее число случаев заболевания подтверждается в областном центре. 2 декабря в Волгограде 154 человека подхватили коронавирус - это больше, чем по всей области в совокупности. В Волжском 27 жителей с положительными тестами. В районах еще меньше.

В Городищенском районе у 12 человек подтвердился коронавирус. 11 заболевших в Николаевском районе, а в Ленинском – 9. По 7 жителей заразились в Среднеахтубинском, Старополтавском, Быковском районах. В Палласовском и Светлоярском районах по 4 новых случая ковида, в Камышинском и Новоаннинском – по 2. 1 житель заболел в Нехаевском районе.

География коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус продолжают устанавливать, в основном, среди жителей регионе от 30 до 49 лет – 78 новых пациентов. 65 человек заболели, которым от 50 до 64-х. Заразились 48 пенсионеров старше 65 лет. Но не обходит ковид стороной и маленьких волгоградцев. За последние сутки диагноз подтвердился у одного малыша первого года жизни. Подхватили вирус 6 детей 1-6 лет, 10 школьников 7-14 лет и 8 подростков 15-17 лет. Положительные тесты также получил 31 житель региона в возрасте от 18 до 29 лет.