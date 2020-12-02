От коронавируса 2 декабря умерли 4 жителя трех районов Волгоградской области

Усилия медиков не спасли жизни женщины и троих мужчин Фото: Артем КИЛЬКИН

За 2 дня зимы в Волгоградской области подтверждены уже 8 летальных исходов от коронавируса. Погибают жители как старшего возраста, так и средних лет. Сегодня, 2 декабря, ковид причиной смерти стал у 4 пациентов – это 1 женщина и трое мужчин, которые проживали в районах Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, при госпитализации у всех был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

49-летний житель Ленинского района не лечился и не обращался в поликлинику на протяжении шести дней. Только потом он пошел к терапевту, который после осмотра написал направление в больницу. Мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной системы стал пациентом Ленинской ЦРБ. Но спасти его не удалось. Не придала значения симптомам и 73-летняя пенсионерка из Старополтавского района. А уже через 4 дня она была в тяжелом состоянии в Старополтавской ЦРБ. У женщины были проблемы с сердцем.

Мужчина из Старополтавского района 2 дня лечился самостоятельно, а потом обратился в поликлинику. Врачи настояли на госпитализации. 62-летнего пациента положили в Старополтавскую ЦРБ. У него были заболевания эндокринной системы.

Сразу же забил тревогу и пошел в поликлинику 66-летний житель Фролово. Ему назначили амбулаторное лечение, которое результатов не приносило. Тогда пенсионера направили в Урюпинскую ЦРБ. У фроловчанина были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.