Ценник на огурцы и помидоры в Волгоградской области растет, а рис и макароны подешевели

За неделю в Волгоградской области не было резкого скачка цен Фото: Андрей АБРАМОВ

Еженедельно в Волгоградской области мониторится изменение цен на продукты и товары. Стоимость постоянно меняется. Не стала исключением и прошлая неделя. Однако с 23 по 30 ноября на прилавках магазинах и рынках не было резких скачков цен. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, опять подорожали помидоры и огурцы: на 2,4% и 2% соответственно. За килограмм теперь берут в среднем 78,6 рублей за помидоры и 83,7 за огурцы. На 1,5% увеличилась стоимость на куриные яйца. Чуть более, чем на 1% вырос ценник у конфет.

Рост стоимости не может радовать волгоградцев. Но есть и те продукты, которые стали выгоднее. Так рис подешевел на 2,4%. Его средняя цена сейчас 46,6 рублей. На вермишель упала в цене на 1,6%, а другие макаронные изделия – на 1,3%. На 1,4% уменьшилась стоимость капусты.