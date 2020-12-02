В Волгограде будут судить банду, похитившую семь километров труб

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение 48-летнему главарю банды, которая похитила более семи километров труб в хуторе Кресты Светлоярского района. Ему грозит до 10 лет колонии.

Наказание суровое, но и ущерб эти преступники нанесли большой. По версии следствия, с июня по июль 2019 года они выкопали 7,2 километра труб, принадлежащих администрации Светлоярского района. Ущерб составил более 11 миллионов рублей. У волгоградца уже арестовали счета и имущество на сумму 2,3 миллиона рублей.

- Свою вину 48-летний мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Собранные материалы прокуратура посчитала достаточными для утверждения обвинительного заключения. Сегодня уголовное дело передали в суд, - сообщают в Волгоградской областной прокуратуре. - Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.