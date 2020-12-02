Попала в реанимацию на грани смерти: в Волгограде медики спасли жизнь беременной и сохранили малыша

Стоял вопрос о прерывании беременности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи – настоящие волшебники. Они, прилагая массу усилий, спасают пациентов, когда их жизнь под серьезной угрозой. В Волгограде медики по-настоящему помогли беременной девушке. Еще в октябре она поступила в гинекологическое отделение Волгоградской областной клинической больницы №1. У нее была «Рвота беременных». Организм 27-летней пациентки был сильно истощен на раннем сроке беременности. У нее была «метаболическая катастрофа»: серьезные проблемы с печенью, нарушилась свертываемость крови. Остро стоял вопрос о прерывании беременности, ради сохранения жизни пациентки. Однако девушка настояла на сохранении плода – она впервые готовилась стать мамой. Тогда специалисты перевели пациентку в реанимацию и экстренно собрали консилиум, в который вошли, в том числе ученые волгоградского медуниверситета: заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, профессор Николай Жаркин, заведующий кафедрой внутренних болезней Михаил Стаценко, доцент кафедры акушерства и гинекологии Наталья Бурова, ассистент кафедры внутренних болезней, врач-гематолог Ольга Анатольевна Лешина.

Специалисты быстро определили тактику лечения, чтобы спасти и пациентку, и ее будущего малыша. При этом не было необходимости в хирургических вмешательствах. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского государственного медицинского университета, после проведенного медикаментозного лечения, которое сочеталось с грамотно разработанной диетой удалось осуществить перелом в болезни и отказаться от необходимости прервать беременность.

Из реанимации девушку перевели в гастроэнтерологическое отделение, где она получала лечение в течение нескольких недель. За ней внимательно наблюдали врачи больницы и ученые университета. А уже сейчас пациентка вернулась домой. Но медики продолжают контролировать ее состояние.

- Именно комплексный подход, когда специалисты разных направлений медицины работали вместе, способствовал сохранению жизни и матери, и ребенка, - отметил заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко.