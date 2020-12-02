1 декабря на дорогах Волгоградской области пострадали 3 пешехода

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Пешеходу очень опасно переходить дорогу. Водителей не останавливает, что люди переходят проезжую часть на переходах и на зеленый свет. Накануне, 1 декабря, 65-летняя женщина шла по «зебре» на улице Лермонтова в Краснооктябрьском районе Волгограде. Горел зеленый. Но такой же сигнал был и для 35-летней автоледи на «Daewoo Matiz». Но у пешехода было преимущество – иномарка поворачивала. Но вместо этого водитель не притормозила и наехала на пенсионерку, что запечатлели камеры видеонаблюдения. Пострадавшую с различными травмами доставили в медучреждение.

Еще 2 ДТП с пешеходами произошли на переходах, которые не регулируются светофорами. Водители должны притормаживать перед ними. Но делают это не все. В Дзержинском районе 58-летний мужчина за рулем «Great Wall» сбил 49-летнюю женщину. А в Волжском на улице Александрова 43-летний водитель на «Daewoo Nexia» снес 23-летнюю девушку и удрал с места аварии. Но полицейские быстро его нашли. А пострадавшие под колесами машин пешеходы оказались на больничных койках.

И еще одна авария случилась во вторник в Волжском. На перекрестке улиц Кирова и Коммунистической 44-летний водитель маршрутки №5 влетел в «ВАЗ-21124». Из-за происшествия травмы различной степени тяжести получила 35-летняя пассажирка маршрутки. Ее увезла «скорая».