Погоня полицейских за подростком на иномарке в Волгограде попала на видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Как в боевиках или компьютерных играх. В Волгограде несколько нарядов ДПС устроили погоню за автомобилем, который любыми путями старался оторваться от преследователей. Это произошло 29 ноября в Красноармейском районе. Дорожный полицейский хотел остановить «Hyundai Accent», который нарушил несколько правил. Но вместо этого водитель нажал газ в пол. Тут и началась погоня по улицам Волгограда. Автомобилист выезжал на весточку, игнорировал красный сигнал светофора и, естественно, превышал скорость. Даже несколько раз врезался в рекламные конструкции, но продолжал ехать. В общем, как мог изворачивался от блокирующих его полицейских. Но все-таки погоне пришел конец. Сотрудники ДПС задержали беглеца, который оказался 17-летним подростком.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, юноша тайком взял у отца ключи от машины и поехал кататься с друзьями. От медосвидетельствования он отказался, но признался, что «выпил немного пива». Ну а почему парень сразу не остановился?

- Испугался, - ответил волгоградец на вопрос полицейских.

Теперь его погоня обойдется дорого его родителям. Там целый список нарушений – несколько десятков.

Напомним, это первый случай за месяц в Волгоградской области, когда подросток без водительских прав берет родительскую машину и устраивает гонки с палицей. В начале ноября в Волжском юноша нагонял таким образом штрафов на 100 тысяч рублей.