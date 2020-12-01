Умер Николай Матвеев - тренер и супруг олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой

Фото с личной странички Николая Матвеева.

Трагическое известие о том, что ушел из жизни супруг олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой и известный в Волгограде тренер Николай Матвеев, «КП-Волгоград» сообщили в областном совете профсоюзов. Матвеев скончался после продолжительной болезни 30 ноября.

Известно, что Николай Матвеев в последний год боролся с онкологией. Долго лечился в Волгограде, потом в Москве. Но, к сожалению, рак оказался сильнее. Ему было всего 48 лет.

«Вся жизнь Николая Владимировича была связана с воспитанием юных спортсменов. Почти сразу после окончания волгоградской академии физкультуры и спорта он стал тренировать детей. С 2015 года и до последних дней возглавлял спортшколу олимпийского резерва №5 Волгограда. Кроме того, он был председателем Волгоградской областной территориальной организации профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма. Николай Матвеев был человеком неравнодушным, активным, отзывчивым и всегда готов был прийти на помощь, - скорбят в облсовпрофе.

Похороны состоятся 2 декабря. Об этом рассказала подруга Татьяны Лебедевой и еще одна олимпийская чемпионка из Волгограда Елена Слесаренко.

"Ушёл из жизни мой близкий друг. Он был настоящим другом, заботливым отцом и любящим мужем. Любил жизнь! Внезапная напасть случилась прошлым летом, редкое заболевание, которым в России почти не болеют. Боролся отчаянно, но победить не удалось. Николай навсегда останется в моем сердце" - написала Слесаренко на своей страничке в инстаграме .

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Николая Матвеева.