«Подключили к ИВЛ»: известный священник Волгограда попал с ковидом в реанимацию

Протоиерей Вячеслав Жебелев находится в тяжелом состоянии в госпитале. Фото из архива КП.

Настоятель кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Волгограда Вячеслав Жебелев попал в реанимацию с коронавирусом. Его состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Волгоградской епархии.

Как стало известно «КП-Волгоград», Вячеслав Жебелев заболел коронавирусом еще пару недель назад. Лечился амбулаторно, но состояние ухудшалось, и его положили в ковидный госпиталь. Пару дней назад его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что Вячеслав Жебелев личность в Волгограде известная. Протоиерей, уже почти десять лет он является несменным настоятелем Казанского собора.

В епархии батюшки сейчас усердно молятся за выздоровление протоиерея и всех болящих.

Напомним, что почти с самого начала пандемии региональный Роспотребнадзор рекомендовал волгоградцам воздержаться от посещений храмов и массового скопления людей.