Детский сад, СНТ, жилые дома: где в Волгограде не будет света 2 декабря

К 17.00 электричество должно вернуться по всем адресам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пришла зима, а энергетики продолжают профилактику и ремонт оборудования. Дни все короче. Но специалисты стараются закончить все работы до наступления темноты. Ведь из-за этого приходится отключать свет горожанам. 2 декабря без электричества останутся 4 района Волгограда – Краснооктябрьский, Тракторозаводский, Дзержинский и Кировский. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград». Но отключения будут не повсеместные, а на некоторых адресах.

В Краснооктябрьском районе свет отключат с 14.30 до 16.30 в многоквартирных домах на улице Качалова, 40, 42, 44, 46, 50, 52, на улице Богунской, 33, 35, 37, 39, 41, на улице Поддубного, 9. В этот же временной промежуток энергетики обесточат детский сад №273 на Качалова, 48а.

В Кировском районе электричества не будет весь день – с 9.00 до 17.00 – в частном секторе на улице Краснолиманская 4-32 (четная сторона), 17-39 (нечетная сторона); на улице Пожарского, 1-12; на переулке Краснолиманском, 5-13 (нечетная сторона), 2-8 (четная сторона); на переулке Лиговском, 1-25 (нечетная сторона), 35, 43, 6-36 (четная сторона).

В Дзержинском районе с 9.00 до 15.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители 5-этажки №22 на улице Краснополянской. С 9.00 до 17.00 без света останутся дома на проспекте Жукова, 101, 105, 107, 109, 111, 115; на улице Хорошева, 50, 52.

И самые массовые отключения света 2 декабря будут в Тракторозаводском районе. С 9.00 до 17.00 не будет света по следующим адресам: улицы Прохладная, Тополиная, переулок Брусничный, улица Героев Тулы, СНТ «Строитель», СНТ «Строитель», СНТ «Север», СНТ «Гидростроитель».