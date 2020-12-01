Волгоградская область получит еще 154 миллиона на доплаты медикам

Доплаты медики, работающие с ковидными пациентами, будут получать до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2020-й год заканчивается, а коронавирус нет. И, хотя врачи уже не захлебываются от потока ковидных пациентов, нагрузка у них большая. Поэтому действие дополнительных выплат медикам, которые работают с коронавирусом, продлили до конца года. Вчера, 30 нояюря 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пописан очередное распоряжение, согласно которому регионам выделят еще 10 миллиардов рублей из государственной казны на выплаты медработникам. Волгоградская область из этого транша получит почти 155 миллионов рублей. Об этом сказано в документе, представленном на сайте Правительства России.

«Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. Средства поступят из резервного фонда Правительства», - уточняют в Правительстве России.

Тут же Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать, чтобы медицинские работники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки

Напомним, что с 1 ноября волгоградские медики уже получат доплаты, рассчитанные по новой системе.