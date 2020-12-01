Коммунальные «Концессии» Волгограда объявили технический дефолт

Коммунальщики не могут расплатиться по облигациям. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Пандемия коронавируса больно ударила по многим сферам бизнеса. Не обошла стороной и ЖКХ. В Волгограде уже два коммунальных оператора объявили о техническом дефолте. Сначала о невозможности расплатиться по облигациям заявили «Концессии теплоснабжения», а в последний день ноября такую же информацию разместили на своем сайте «Концессии водоснабжения».

- Для ликвидации возникшего кассового разрыва руководством компании принято решение перенести выплаты по облигациям 2020 года на 2021 год, - сообщили в «Концессиях». Речь идет о сотнях миллионов рублей. Реструктуризацию этого долга и будут проводить посредством технического дефолта.

Выплаты по облигациям ресурсники не могут осуществить из-за растущей задолженности волгоградцев за коммуналку. Только в ноябре горожанам разослали более 200 тысяч долговых квитанций. При этом поставлять горячую и холодную воду, а также тепло компания будет в прежнем режиме и в полном объеме. Платежи контрагентам также сохранятся. Прежними останутся и тарифы.