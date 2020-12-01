В Волгоградской области пьяные водители убили 45 человек, из них 3 ребенка

За пьяную езду водителям грозит суровое наказание: от крупных штрафов до тюрьмы. Однако по статистике за 10 месяцев 2020 года 226 автомобилистов из Волгоградской области проигнорировали «сухой закон» за рулем и убили 45 человек, в том числе три ребенка. Пострадавших в разы больше: из-за пьяных водителей травмы получили 318 волгоградцев, из них 11 детей. Эти показатели хуже прошлогодних, что говорит о безответственном отношении автомобилистов как к ПДД, так и к живым людям.

- Так, в текущем году сотрудниками ГИБДД в ходе ежедневного надзора за дорожным движением, а также в рамках специальных профилактических мероприятий, выявлено более 6,5 тысяч нетрезвых водителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Почти тысяча из них сели пьяными за руль повторно, а это уже не штраф и лишение прав, а тюрьма. Сообщить о нетрезвом автомобилисте можно и нужно по номерам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27 (дежурная часть УГИБДД).