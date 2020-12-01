Пациентов с коронавирусом в Волгоградской области будут лечить методом телемедицины

Врач телемедицины не будет разрываться на обычный прием граждан и на выезды к пациентам на дом. Только дистанционное ведение больных с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия коронавируса длится девятый месяц. Система здравоохранения продолжает искать оптимальные возможности для лечения пациентов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы нагрузка на медиков была ниже. В регионе начинают открываться амбулаторные центры для больных с ковидом. Облздрав надеется запустить их при каждой поликлинике. Также при каждом центре будет кабинет телемедицины, за которым закрепят терапевта или инфекциониста. Специалисту не потребуется выезжать к пациенту на дом, чтобы узнать его состояние. Как рассказал на брифинге оперативного штаба зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, планируется внедрить такой метод во всех поликлиниках области. Но не сразу.

- В первую очередь, в пилотном формате мы будем обкатывать телемедицину в крупных поликлиниках Волгограда, - отметил Николай Алимов. – Каждой поликлинике мы поручили выделить отдельного специалиста, который будет заниматься этим направлением.

Первые кабинеты телемедицины откроются уже в декабре. Врачи не будут вести обычный прием пациентов или ездить по домам. За ними закрепляется отдельный вид оказания помощи в амбулаторных центрах. Но это не значит, что больные с ковидом или с подозрением на коронавирус диагноз будут узнавать, дистанционно пообщавшись с врачом. Заболев, волгоградцы должны сходить в поликлинику или вызвать терапевта на дом.

- Телемедицина нацелена на ведение пациента после установления диагноза, - рассказал Николай Алимов. – Телемедицинская консультация – это динамическое наблюдение пациента, с помощью которого можно корректировать лечение, назначать дополнительное обследование или принимать решение о госпитализации.