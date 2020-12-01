Больница №12 Волгограда перестала быть ковидным госпиталем

Медики снимут "скафандры" и вернутся к привычным операциям. Фото: Андрей АБРАМОВ

Более полугода волгоградцы ждали очереди на плановые операции травматологического профиля, на которых специализировались врачи больницы №12 на Красном. Поэтому это медучреждение одно из первых перестало работать как коронавирусный госпиталь. Как рассказал на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов, после дезинфекции больница №12 приступила к работе в штатном режиме. С декабря здесь уже принимают первых нековидных пациентов.

- Первое, что мы хотим реализовать там – это оказание высокотехнологической помощи пациентам травматологического профиля. Это замена коленных, замена тазобедренных суставов. На сегодняшний день та очередь, которая была сформирована, уже расписана на декабрь месяц, план операций составлен, - рассказал Николай Алимов.

В то же время в регионе коронавирусных госпиталей меньше не станет. Долечивать пациентов после больницы №4 будут в новом стационаре на базе санатория «Ергенинский», перепрофилируют под ковидарии и еще несколько учреждений.

Напомним, каждый день в области регистрируют в среднем четыре смерти и около двух с половиной сотен заболевших коронавирусом.