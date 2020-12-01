Камышин догоняет Волжский по приросту ковидных больных

В ковидариях области почти 6 тысяч пациентов, на дому лечатся порядка 8,5 тысячи волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Цифры по числу заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области примерно одинаковы в течение недели, чего не скажешь про распределение инфицированных по городам и районам Волгоградской области. На 1 декабря ковидных больных прибавилось в 21 районе области, а Камышин по числу инфицированных догоняет Волжский. Так, в Волгограде – на сегодня всего 83 заразившихся, в Волжском - 36, в Камышине – 31 человек. Больше всего среди коронавирусных пациентов людей средних лет, сразу 90 новых заболевших в возрасте от 30 до 49 лет. А вот школяров в списках на сегодня 11 человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в середнячках по приросту ковид положительных пациентов на первый день зимы Николаевский (+14), Жирновский (+11), Урюпинский (+9) и Нехаевский (+8) районы региона. По семь инфицированных в Быковском и Городищенском районах, по пять – в Руднянском и Старополтавском.

Заболевшие коронавирусом на 1 декабря есть в 21 районе Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По четыре человека внесли в списки заболевших в декабре Дубовский и Котовский, по три – Палласовский и Среднеахтубинский. Сразу пять районов получили положительные тесты на двоих заразившихся ковидом. В их числе Ленинский и Октябрьский, Фролово и Кумылженский, а также Новоаннинский район. И в трех районах Волгоградской области по одному заболевшему – Алексеевском, Светлоярском и Котельниковском.