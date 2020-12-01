Упустили время: 1 декабря в Волгоградской области от коронавируса умерли 4 человека

Коронавирус унес жизни жителей Волгограда, Волжского, Алексеевского и Камышинского районов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Список жертв коронавируса в Волгоградской области растет с каждым днем. В первый день зимы число смертей достигло 312. 1 декабря причиной смерти ковид стал у четырех жителей региона. Это две женщины и двое мужчин. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, они все затянули с обращением к врачам. А при поступлении в инфекционные госпитали у них диагностировали двустороннюю пневмонию.

Через 8 дней после заболевания в ковидном стационаре при Волгоградской областной клинической психиатрической больнице №2 оказался 57-летний волгоградец. У него были проблемы с сердцем. Спустя неделю пошла в поликлинику жительница Алексеевского района. Терапевт после осмотра дал ей направление в Урюпинскую ЦРБ. У 59-летней женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Через 7 дней после заражения обратился к медикам 65-летний волжанин. Врачи назначили ему лечение на дому. Но оно результатов не принесло. Когда пациенту с заболеваниями сердца и эндокринной системы стало еще хуже, его положили в городскую клиническую больницу №3. Жительница Камышинского района при симптомах коронавируса не вызвала на дом медиков и не принимала никаких лекарств. Прошло более недели, и только тогда 68-летняя пенсионерка вызвала «скорую». Фельдшеры отвезли ее в камышинскую городскую больницу №1. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.