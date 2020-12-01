В Волгограде прокуратура добилась нового суда в отношении застройщика жилого дома «Атлант»

Уголовное дело рассмотрят уже в новом составе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении застройщика жилого дома «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда по инициативе прокуратуры Волгоградской области вновь рассмотрят в суде: в октябре 2020 года гендиректор и его сообщники отделались небольшими штрафами, хотя от их действий пострадало 256 волгоградцев. Теперь ух ждет новое разбирательство.

Известно, что с 2009 по 2010 года застройщик заключил с подконтрольной фирмой 26 договоров на 52,8 миллиона рублей, а потом все квартиры передали в собственность третьим лицам.

- При этом деньги по указанным сделкам фактически на счет организации-застройщика не поступали, в результате чего возведение многоквартирного дома было приостановлено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на это, Центральный районный суд назначил гендиректору штраф в размере 90 тысяч рублей, а двум сообщникам по 50 тысяч. Облсуд отменил постановление районного суда, дело рассмотрят в новом составе.