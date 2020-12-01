После пожара на юге Волгограда трое детей оказались в больнице, двое в реабилитационном центре

Дети и мать едва спаслись из огненного плена. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ЧП произошло 30 ноября в доме №21 по улице Палласовксой в Красноармейском районе Волгограда: пытаясь спасти детей из горящей квартиры, 35-летняя мать выпрыгнула из окна второго этажа вместе с 3-летним сыном и 5-месячной дочкой. Сыновья 7, 9 и 10 лет смогли выбраться самостоятельно. Однако в больнице оказались трое – малыши и 7-летний мальчик. Все они получили травмы, сама женщина серьезно повредила бедро.

- Двое несовершеннолетних в возрасте 9 и 10 лет помещены в социально-реабилитационный центр. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что причиной пожала могло стать неосторожное обращение с огнем. Возможно даже детская шалость. Дом 50-х годов постройки с деревянными перекрытиями, поэтому квартира вспыхнула моментально.