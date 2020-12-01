Для строительства обхода Волгограда изымут земли

Строительство обхода Волгограда продлится несколько лет. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Строительство обхода Волгограда потребует изъятия у собственников около двадцати земельных участков, один из которых расположен в границах города, остальные в Светлоярском районе области. Как сообщает «КП-Волгоград», соответствующее распоряжение издано Росавтодором. В основном изъятию подлежат земли, принадлежащие частным лицам, но строительство федеральной трассы затронет интересы и юридических лиц. Под снос пойдут несколько строений, в том числе кафе и объекты благоустройства.

Перед тем, как на территории начнут возводить насыпь для будущего обхода Волгограда, различным ведомствам предстоит уладить множество формальностей, оповестить собственников, провести кадастровые работы и уточнить границ изымаемых земель, заключить соглашения с владельцами участков и расположенных на них объектов недвижимости, переоформить права собственности.