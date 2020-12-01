Мошенники обманули 9 волгоградцев на миллион рублей

Схемы старые, а жертвы новые: за дежурные сутки в отделы полиции Волгоградской области обратились 9 человек, которых обманули мошенники. В общей сложности они потеряли миллион рублей. Аферисты звонили жертвам по телефону, представлялись сотрудниками банков, просили перевести средства на «безопасные счета» или выманивали данные банковских карт, либо же обманным путем оформляли кредиты.

57-летняя медсестра из Кировского района Волгограда перевела преступникам накопленные 350 тысяч рублей. Более 200 тысяч лишился 41-летний житель Ольховского района. Остальные потерпевшие потеряли от 11 до 65 тысяч рублей. Но не все поверили лжецам.

- Так, 50-летняя жительница Урюпинского района сообщила полицейским о том, что ей под видом сотрудника банка позвонил неизвестный и пытался завладеть денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Также в полицию по факту таких звонков обратилось еще несколько человек. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в мошенничестве.