Под Волгоградом 9-летний школьник от скуки порвал стенды, посвященные войне

В последний день осени, 30 ноября 2020 года, в полицию Ленинского района обратился глава администрации Заплавненского сельского поселения: по его словам, в парке неизвестные испортили стенды, которые были посвящены Великой Отечественной войне. Стражи порядка стали искать хулиганов, а нашли 9-летнего школьника, который во всем признался.

- Мальчик сознался в совершении данного проступка и пояснил, что, направляясь после учебы домой через парк, он беспричинно нанес несколько ударов рукой по плакатам, на которых остались следы повреждений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В силу возраста серьезного наказания школьник не понесет, но с ним и его семьей будут работать сотрудники ПДН. При этом ущерб от действий ученика составил 9 тысяч рублей.