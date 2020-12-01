У областной больницы на Ангарской высаживают деревья

Площадка у больницы стала куда удобней для волгоградцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Площадку перед областной больницей №1 на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда замостили плиткой. Выложили пешеходные дорожки, сделали переезды через трамвайные пути, парковки и проезды, установили лавочки. На завершающем этапе благоустройства здесь высадят более 200 деревьев и кустарников, а также установят сорок фонарей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, первые 30 деревьев уже заняли предназначенные для них места. Это не просто прутики, а крупномеры. В зеленой зоне появятся 1,5-метровые сербские ели, 4-метровые ивы, 5-метровая черемуха. Среди выбранных озеленителями кустарников белый дерен и форзиция. Добавит ярких красок газон. Для зеленой зоны предусмотрена система полива. Следить за порядком будут при помощи камер видеонаблюдения.

В финальную стадию вышли и другие проекты, которые в этом году вошли в программу «Формирование комфортной городской среды». Завершены работы в сквере у Гасителя, у ДК Тракторозаводского района, у собора Александра Невского.