Скрыться не удалось: под Волгоградом полиция задержала водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал

Пешехода в Иловлинском районе "ВАЗ" сбил на проселочной дороге. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Еще 29 ноября в Волгоградской области случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Поздним вечером в хуторе Медведев Иловлинского района водитель «ВАЗ-2109» сбил 22-летнего пешехода. Автомобилист вместо оказания первой помощи и вызова «скорой», предпочел скрыться с места аварии. А парень, к сожалению, от полученных травм скончался. Полицейские начали поиск водителя, 30 ноября его нашли и задержали. Следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Уже возбудили уголовное дело, водителю грозит до 12 лет тюрьмы.

Почти ежедневно в Волгоградской области под колеса автомобилей попадают пешеходы. Накануне в Волжском на улице Ленина 32-летний водитель «ГАЗели» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Видимо, сбавить скорость перед «зеброй» было трудно. Спешка приводит к серьезным последствиям. Школьницу увезли в больницу. Потребовалась госпитализация и 53-летней волгоградке. На нее в Тракторозаводском районе наехала 26-летняя автоледи за рулем «ВАЗ-2109». Происшествие случилось утром понедельника напротив дома на улице Шурухина, 59. А вот 41-летняя женщина на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Ну и оказалась под колесами «Hyundai Accent», получив различные травмы. Теперь она на больничной койке.