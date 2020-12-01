Заболеваемость ОРВИ среди волгоградцев не снижается

Волгоградцы массово лечатся не только от ковида, но и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже более месяца в Волгоградской области бушует эпидемия эпидемия острых респираторных инфекций. То ли волгоградцы не одеваются по погоде и простывают, то ли легкая форма коронавируса принимается за другую болезнь. А может тесты не всегда дают верный результат. Тем не менее, как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, на прошедшей 48 календарной неделе заболеваемость ОРВИ составила 72,3 случая на 10 тысяч населения. Такой уровень держится вторую неделю. При этом заражаются в основном взрослые. Эпидпорог превышен более чем в 2 раза – на 107%. А дети, на удивление, простывают не часто. Среди малышей до двух лет пороговое значение заболеваемости ниже на 74%, среди детей 3-6 лет – на 65%, среди школьников 7-14 лет – на 58%.

В Роспотребнадзоре добавили, случаи гриппа в регионе лабораторно не выявляются. В Волгоградской области завершается иммунизация. Прививки от гриппа уже сделали 1 миллион 297 тысяч человек – это больше половина от общего числа населения.