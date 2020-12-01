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В кафе Волгограда ревнивый мужчина пырнул ножом соперника

Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» 25-летний житель Камышина стал из-за собственной вспыльчивости и патологической ревности: решив, что его девушку может увести другой человек, он схватился за нож. Инцидент случился 21 ноября около одиннадцати часов ночи прямо в кафе города-героя. В тот вечер в заведении отдыхало немало людей, но именно с 34-летним волгоградцем у камышанина произошел сначала словесный, а затем и физический конфликт.

- Мужчины продолжили словесные выяснения отношений на улице, где подозреваемый взял в руки нож и ударил оппонента, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской помощи.

Сразу же после этого мужчина сел в «ВАЗ» и ускользнул от приехавших полицейских. Он скрывался по разным квартирам и городам области, но стражи порядка задержали беглеца. Сейчас молодой человек находится в изоляторе, вскоре ему изберут меру пресечения. По статье ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Криминал